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  2. Неформальный лидер из лагеря беженцев – полякам: убейте нас, но заберите наших детей

Неформальный лидер из лагеря беженцев – полякам: убейте нас, но заберите наших детей

С заявлением к прессе из лагеря беженцев обратился так называемый неформальный лидер Бадди. Он сказал: 

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– Была холодная ночь. Скорее всего, это последняя ночь. Мы приняли решение. Это не только ради нас, это ради наших детей. Нам здесь очень холодно. Наши дети и жены спят на холодном бетоне. Если кто-то умрет, то это даст толчок. Войска Польши и США пришли в наши страны и разрушили их. Тогда почему они не принимают наших беженцев? Евросоюз нам врет! Убейте нас! Убейте, но спасите и заберите детей.

На вопрос журналиста про водометы беженец только развел руками: 

   – Это уже не имеет значения.
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