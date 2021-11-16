Неформальный лидер из лагеря беженцев – полякам: убейте нас, но заберите наших детей

С заявлением к прессе из лагеря беженцев обратился так называемый неформальный лидер Бадди. Он сказал:
– Была холодная ночь. Скорее всего, это последняя ночь. Мы приняли решение. Это не только ради нас, это ради наших детей. Нам здесь очень холодно. Наши дети и жены спят на холодном бетоне. Если кто-то умрет, то это даст толчок. Войска Польши и США пришли в наши страны и разрушили их. Тогда почему они не принимают наших беженцев? Евросоюз нам врет! Убейте нас! Убейте, но спасите и заберите детей.
На вопрос журналиста про водометы беженец только развел руками:
– Это уже не имеет значения.