Беженец Фархад: ваш Президент и ваши люди очень добрые, мы хотим выучить белорусский, чтобы лучше вас понимать

Фархаду из иракского Курдистана 28 лет. Молодой человек получил образование в Ираке, он дизайнер. Говорит, что очень любит свою профессию и хочет работать и творить. Он уверен, что его способности пригодятся в Европе. Но сейчас он застрял на половине пути к своей цели. Фархад находится в ТЛЦ, оборудованном для беженцев на белорусско-польской границе.
- Спасибо большое, Беларусь, за помощь. Мы хотя бы не умираем. Но нам по-прежнему нужна одежда и обувь для детей.
Фархад говорит, что все беженцы намерены попасть в Европу во что бы то ни стало.
- Мы хотим в Германию. Нам нужно все. Мы не можем здесь оставаться. Белорусы стараются очень. Но, лично мне, безумно не хватает ванной. Я принимаю душ каждый день. Сейчас у меня нет такой возможности. Как и возможности менять одежду. Это тяжело для современного человека.
Фархад остался под большим впечатлением от вчерашнего приезда Президента в лагерь беженцев.
- Я не ожидал его увидеть. Во время его приезда очень хотел сделать с ним фото, но у меня не получилось.
Фархад говорит, что белорусы очень дружелюбные.
- Мы, беженцы, обсуждаем между собой, что хотели бы выучить белорусский язык. Наши телефоны разряжены. И без них сложно общаться с вами. Может быть, к нам приедет учитель? Мы хотим говорить на белорусском.
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