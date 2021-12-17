Беженец Дэмир из Ирака: европейцам должно быть стыдно за издевательства над нами

Сегодня для беженцев в ТЛЦ быт налажен: баня, пища и даже развлечения. Но никакие условия не смогут потушить негодование этих людей по отношению к Европе. Сложно забыть, как еще несколько недель назад они рисковали своими жизнями, живя в лесу и получая от поляков водометами и ядовитым газом. Для многих такие испытания не просто принесли разочарования, а оставили конкретный след на здоровье.
– Вспоминаю первые дни моего пребывания в Беларуси. Ехал с надеждой работать, учить языки. А вместо этого жили в лесу, – заявляет мужчина по имени Дэмир. – Сейчас условия комфортные, спасибо белорусам, но томительное ожидание невыносимо. Европейцам должно быть стыдно за то, что они заставляют меня страдать. Если мое здоровье необратимо ухудшится, это будет на их совести.
Но все же Дэмир и его друзья уверены, что справедливость восторжествует. Мужчины готовы к любым испытаниям, только бы достичь своей цели – попасть в Европу, обосноваться там и обрести лучшую жизнь со стабильным доходом и мирным небом над головой. Решение остается за властями стран Запада, которые на данный момент бездушно игнорируют потребности беженцев.