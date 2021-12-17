Беженец Дэмир из Ирака: европейцам должно быть стыдно за издевательства над нами

– заявляет мужчина по имени Дэмир. –Но все же Дэмир и его друзья уверены, что справедливость восторжествует. Мужчины готовы к любым испытаниям, только бы достичь своей цели – попасть в Европу, обосноваться там и обрести лучшую жизнь со стабильным доходом и мирным небом над головой. Решение остается за властями стран Запада, которые на данный момент бездушно игнорируют потребности беженцев.