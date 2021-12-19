Беженец Ахмед: мы бежали за лучшей жизнью, но встретили только силовиков и водометы

Больше месяца назад заработал лагерь временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Его организовали по поручению Александра Лукашенко из-за ситуации на белорусско-польской границе.
Среди тех, кто с первого дня находится в лагере, - 25-летний Ахмед. Прежде чем мужчина смог попасть в это место, ему пришлось пережить несколько страшных суток на кордоне. Он пошел туда, чтобы попасть в Европу, однако польские силовики наглым образом преградили беженцам путь, а потом и вовсе начали издевательски поливать с водометов.
- Я буду оставаться и ждать до последнего, - с уверенностью в голосе заявляет Ахмед. - Для многих людей опасно возвращаться на родину. Я хочу, чтобы западные власти это поняли. Для нас это жизненная необходимость. Мы бежали, чтобы обрести нормальное существование.
По словам беженца, конечной точкой для него являются Нидерланды. Парень никогда там не был, но по той информации, которую он нашел в интернете, ему очень понравились местные виды, пейзажи, погода. В Нидерландах он планирует закончить обучение на бизнес-администратора и поступить в магистратуру.