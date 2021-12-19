Беженец Ахмед: мы бежали за лучшей жизнью, но встретили только силовиков и водометы

Среди тех, кто с первого дня находится в лагере, - 25-летний Ахмед. Прежде чем мужчина смог попасть в это место, ему пришлось пережить несколько страшных суток на кордоне. Он пошел туда, чтобы попасть в Европу, однако польские силовики наглым образом преградили беженцам путь, а потом и вовсе начали издевательски поливать с водометов.с уверенностью в голосе заявляет Ахмед. -По словам беженца, конечной точкой для него являются Нидерланды. Парень никогда там не был, но по той информации, которую он нашел в интернете, ему очень понравились местные виды, пейзажи, погода. В Нидерландах он планирует закончить обучение на бизнес-администратора и поступить в магистратуру.