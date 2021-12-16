Беженец Серхат из Ирака: со дня рождения до отъезда не помню ни одного счастливого момента на родине

20-летний иракский парень мог бы пригодиться в любой стране, ведь его профессия очень нужная и важная в сельском хозяйстве. Серхат – пастух, овцевод. Его обычные дни на родине проходили размеренно: ранние подъемы, выход в горы, кормление животных. Все бы ничего, но такой труд не приносил ничего, кроме огорчений: денег нет, а по счетам платить надо, к тому же каждый день в Ираке рискуешь поймать пулю.
– Со дня рождения до отъезда не помню ни одного счастливого дня в Ираке. Когда подал документы на белорусскую визу, ждал ее получения как чуда. Даже не смущала дорога, а она была нелегкая: из Ирака – в Сирию, затем –в Беларусь. Уезжал и бросал всё: работу, семью, дом... И знаю точно, если придется вернуться – никогда с этим не смирюсь. Ведь я даже жениться не могу в Ираке: как воспитывать детей и чем их кормить, когда в нашей стране каждый работает на износ, чтобы прокормить хотя бы себя? Уже не говоря о счетах за бензин, отопление и аренду квартиры. Безопасность нам тоже может только сниться, – рассказал Серхат. – Каждый раз, уходя на работу, прощался со своими близкими, как в последний раз. Разве это нормальная жизнь?