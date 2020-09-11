Злоумышленник пробрался в дом известного американского рэпера Эминема и хотел убить музыканта, пишет РИА "Новости".
По информации Detroit Free Press, данный инцидент случился еще в апреле, но подробности стали известны лишь сейчас, когда офицер полиции пересказал показания музыканта во время судебного заседания.
Сотрудник полиции рассказал, что Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомец. Рэпер спросил у него, что он делает в его доме. А мужчина ответил, что собирается убить музыканта.
После этого рэпер «сопроводил» злоумышленника через весь дом к выходу, но каким образом он это сделал, не уточняется. Когда на место инцидента прибыли полицейские, они обнаружили, что злоумышленник борется с охранником Эминема.
Полицейский сообщил, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом звезды через окно, которое разбил кирпичом. Мужчина под стражей. Он может получить до 20 лет лишения свободы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.
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Бездомный пытался убить Эминема
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Фото: РЕЙТЕР