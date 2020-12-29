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Без традиций не может быть государства: Лукашенко открыл Белорусский новогодний бал для молодежи в рамках акции «Наши дети»

Сегодня словно по мановению волшебной палочки зал торжественных церемоний Дворца Независимости превратился в настоящую сказку: изящные дамы в длинных белых платьях, кавалеры в смокингах, фраках и мундирах кружатся под чарующие звуки вальсов и полонезов. Здесь проходит Белорусский новогодний бал для молодежи в рамках акции «Наши дети», на который приехали более 300 одаренных и талантливых юношей и девушек со всей страны. Традиционно в мероприятии принимает участие Президент.


Обращаясь к гостям, Александр Лукашенко заметил, что сегодня во Дворце Независимости, всегда сдержанном и официальном, оживает история:

– История Беларуси, которая богата на уникальные и красивые традиции. Одна из них, как верно отметил распорядитель, – культура бальных танцев. Сегодняшний вечер – это не просто праздник, а путешествие к истокам традиций. Без традиций не может быть государства. Вокруг этих традиций на протяжении веков зарождалось и укреплялось стремление нашего народа к своей независимости и государственности. 


Президент пояснил, что скрывается за этим понятием:

– Прежде всего это осознание народом исторического права быть хозяином своей земли. Чувство родовой связи с поколениями разных эпох. Понимание того, как формировался национальный характер и менталитет современного человека. И сегодня мы не просто вспоминаем традицию, а наполняем ее новым содержанием. Вдумайтесь... Ведь еще чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться только по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям.


А в наше время, заметил Глава государства, двери Дворца Независимости открыты для всех: у каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Причем сделать это благодаря не кровной привилегии или связям, а своим труду, таланту, истинной преданности Отечеству:

– В этом и есть справедливость – одно из главных достижений суверенной Беларуси, страны равных возможностей. Нам бы только не потерять это…


Президент напомнил: веками наша земля была под сапогом иноземцев.  Но если мы хотим быть независимыми, это больше не должно повториться:

– Обращаясь сегодня к вам, нашей молодежи, снова повторю: я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий – юные и горячие головы... Но убежден, рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных телеграм-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее.

Глава государства добавил:

– А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей нашей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю.

Обращаясь к молодежи, Президент искренне пожелал, чтобы этот праздник подарил незабываемые эмоции:

– А главное – разбудил чувство причастности к наследию нашей истории и ответственности за будущее Отечества.

Президент посоветовал участникам сделать фото в этой праздничной атмосфере, чтобы потом показывать детям и внукам. Он также поблагодарил всех, кто трудился над созданием удивительной бальной атмосферы.  


Глава государства заметил, что все нужно делать своими руками:

– А мы можем все!

Александр Лукашенко поздравил всех с наступающими светлыми новогодними праздниками, пожелал счастья и успехов. И с улыбкой добавил:

– Молодость – такой недостаток, который быстро проходит. Человек красив не только внешне, поэтому желаю быть вам еще красивее, чем вы теперь: духовно, внутренне, прежде всего.  Пусть все ваши мечты исполнятся, а наша любимая единственная Беларусь благодаря вашим успехам и достижениям станет еще сильнее и краше. Глядя на вас, я убежден, что она будет сильнее и краше.
 




Фото: БЕЛТА
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