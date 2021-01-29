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Без пяти минут выходные: несколько способов, как здорово их провести

Некоторые еще до конца пятничного рабочего дня знают, как проведут уикенд, и уже витают мыслями в своих делах. А кто-то привык планировать все в самый последний момент. Чтобы облегчить эту задачу, мы составили традиционный гид по выходным: там есть к чему присмотреться и взрослым и детям. 

Фото: pro-personal.ru

Посмотреть на Беларусь «в красках»

В Национальном центре современного искусства сейчас представлена выставка «Современный белорусский пейзаж». Отечественные художники, продолжая традиции преимущественно русского академизма, годами создавали свой стиль, благодаря которому белорусский лирический пейзаж и стал визитной карточкой национального искусства. В НЦСИ представлены картины Василия Пешкуна и Антона Вырва, Виталия Гуназа и Владислава Петручика, Михаила Крота и Романа Коршунова, Василия Чатнецова. Все мастера кисти работают как белорусские экспрессионисты, абстракционисты и символисты. Эти классики живописи продолжают существование «белорусской школы живописи». Погрузиться в мир их творчества можно по 28 февраля. 

Фото: БЕЛТА

Посетить одну из лучших постановок РТБД 

«Шлюб з ветрам» – спектакль Евгения Корняга, в основу которого положены малоизвестные белорусские народные песни. Причем, кроме них, в спектакле не прозвучит ни слова. А само действие перенесет зрителя на шумную свадьбу, где точно есть что показать. Билеты на субботу, 30 января, еще есть в продаже. 

Фото: rtbd.by

Сделать выгодные покупки

Если вас совсем одолела зимняя хандра и кажется, что в жизни почти нет радости, самое время порадовать себя и прикупить что-нибудь для души или дома. Можно устроить себе шопинг-тур по столичным магазинам, причем довольно выгодный. Некоторые магазины Минска объявили скидки в выходные 29–31 января. ЦУМ предлагает -25% на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей. ГУМ – 25% на товары аналогичной категории 29 января, а 30 января посетители получат скидку 27% на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 шт. Выгодные предложения и в ТД «На Немиге»: 29–31 января вас ждут скидки до 23% на непродовольственные товары ценой от 5 рублей за единицу. Акционные предложения есть и в других торговых объектах; их полный список можно посмотреть на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.  

Фото: pixabay.com

Сводить детей на бесплатный IT-квест

В программе интерактивного квеста – задания по робототехнике, скульптингу, графике. Параллельно ребята улучшат знание английского языка и даже попробуют создать собственный IT-проект (игра или электронное поздравление). Организаторы обещают, что за проведенное на квесте время дети научатся работать в команде, обучатся основам программирования и потренируют логическое мышление и внимательность. Мероприятие бесплатное (но нужна регистрация) и пройдет по адресу улица Немига, 5 (кабинет 310). 

Фото: ysia.ru

Посмотреть новую военную драму

На большие экраны вышел фильм «Зоя» о подвиге партизанки. Он переносит зрителя в далекую осень 1941-го. Зоя Космодемьянская, будучи еще школьницей, добровольно отправляется на фронт. Партизанский отряд, в котором она находилась, попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели – сломать девушку врагам не удалось. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другими группами. Фашисты не смогли добиться даже ее  имени. Жертва не стала напрасной. Подвиг смелой партизанки Зои воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина. 

Фото: ria.ru
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