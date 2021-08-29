Без патчей и филлеров: специалист рассказала, как избавиться от синяков под глазами

С темными кругами под глазами обычно борются либо безрезультатно, бесконечно скрывая их консилером и используя патчи с ядом улитки или змеи. Иногда прибегают к более радикальному варианту и вкалывают филлеры. По словам преподавателя кафедры физической терапии и медицинской реабилитации Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России Анастасии Дубинской, справиться с проблемой можно и самостоятельно.
О том, как следует действовать, специалист рассказала в новом видео YouTube-канале.
Сперва она объяснила, что под глазами есть шесть клеточных слоев, область глаз практически не имеет жировой прослойки.
Анастасия Дубинская выделила основные причины, по которым могут появиться темные круги под глазами.
Первая – гипоксия или кислородное голодание. Гемоглобин, связанный с кислородом, имеет красный цвет, а без него – синий. Под глазами кожа тонкая, нет жировой подушки. Таким образом, потемневший гемоглобин начинает просвечиваться сквозь кожу в этой области.
- Это происходит потому, что вы сами поместили себя в условия кислородного голодания. Это хроническая усталость, в усталом теле слабый кровоток и не удовлетворяется потребность организма в кислороде, - пояснила она.
Второй вариант, как считает она, - мало прогулок на свежем воздухе. Эритроциты просто не могут доставлять кислород. Еще одна причина - высокая нагрузка на глаза. Когда человек много работает за компьютером и читает, кровоток глаз.
Синяки под глазами могут появиться и при наличии вредных привычек.
- Никотин и алкоголь настоящий яд для сосудов, повреждают их. Начинаются микрокровоизлияния – цвет кожи под глазами темнеет, - продолжила эксперт. – Никакие патчи и филлеры не насытят кровь кислородом. Начинаем больше ходить пешком, регулярно проводить время на свежем воздухе, спать, делать зарядку, и вы сами заметите, как синяки уйдут.
Но есть случаи, в которых такие правила не работают. Например, возрастные изменения. Здесь специалист посоветовала делать массаж и использовать "скребок Гуаша". Так легко можно повысить эластичность кожи.
- Но в некоторых случаях синяки не зависят от возраста или образа жизни, и не корректируются никакими приемами. Речь идет про наследственную предрасположенность к гиперпигментации кожи. Сюда же относятся глубоко посаженные глаза или провалы под ними из-за строения орбиты глаза, слишком тонкая кожа под глазами, наличие хронических заболеваний. Синяки и потемнение кожи век – это частые спутники болезней почек, кожи, эндокринной системы, сердца, легких, анемия, - объяснила Анастасия Дубинская.
Фото: skin.ru