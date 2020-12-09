Несмотря на то что обстановка в этом году сложная и пандемия коронавируса внесла свои коррективы, Беларусь и Казахстан продолжают развивать дружеские и взаимовыгодные отношения. Сегодня в Минске состоялся круглый стол на тему «Казахстан в современном мире. Фактор лидерства Назарбаева». В нем приняли участие парламентарии, представители вузов и деятели культуры. Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев отметил, что товарооборот между нашими странами может вырасти минимум в три раза:
– Если в 2019-м году товарооборот между Беларусью и Казахстаном вместе с услугами был на уровне одного миллиарда долларов, то сейчас немного снизился. Пандемия внесла свои коррективы в показатели товарооборота. Но я думаю, что очень скоро эта разница устранится. В Беларуси экономика продолжает работать на развитие, имеет качественные показатели и большой внутренний резерв. А тот потенциал товарооборота, который есть между нашими странами, пока не использован. Но я уверен, что в ближайшее время мы сможем в несколько раз его увеличить. Потому что миллиард – это даже смешно. Это только начало. Мы можем увеличить эту цифру минимум в три раза.
Посол рассказал о ближайших мероприятиях, которые планируется провести в рамках сотрудничества. В их числе – совместный форум регионов Беларуси и Казахстана, который соберет как представителей экономик двух государств, так и деятелей культуры.
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Бейсенбаев: товарооборот между Беларусью и Казахстаном может быть увеличен в три раза
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Фото: Александр КУШНЕР