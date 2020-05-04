Бейсболисты «Логишинских волков» присоединились к акции памяти

К акции «Беларусь помнит. Помним каждого!» присоединился городской поселок Логишин Пинского района.





Игроки команды софт-бейсбольного клуба «Логишинские волки» Николай Коновалюк, Александр Гончар, Андрей Шишерин, Руслан Можар во главе с тренером Анатолием Лобачевским принесли сегодня цветы к братской могиле, где последнее пристанище нашли 56 советских воинов и партизан.





Анатолий Лобачевский отметил, что благодаря Победе «мы все сегодня существуем»:

—Каждый из нас в отдельности и страна в целом должны быть благодарны ветеранам, солдатам, которые отдали жизни за нас и будущее страны.





Фото «Полесская правда»