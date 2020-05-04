Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Бейсболисты «Логишинских волков» присоединились к акции памяти

Бейсболисты «Логишинских волков» присоединились к акции памяти

К акции «Беларусь помнит. Помним каждого!» присоединился городской поселок Логишин Пинского района. 


Игроки команды софт-бейсбольного клуба «Логишинские волки» Николай Коновалюк, Александр Гончар, Андрей Шишерин, Руслан Можар во главе с тренером Анатолием Лобачевским принесли сегодня цветы к братской могиле, где последнее пристанище нашли 56 советских воинов и партизан.


Анатолий Лобачевский отметил, что благодаря Победе «мы все сегодня существуем»:

—Каждый из нас в отдельности и страна в целом должны быть благодарны ветеранам, солдатам,  которые отдали жизни за нас и будущее страны. 


Фото «Полесская правда»


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стало известно, какой продукт помогает сбросить лишний вес
Как сейчас дезинфицируют самолеты после полетов
БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы"
Проект особого значения: на Мозырском НПЗ завершаются работы на комплексе гидрокрекинга
В Литве с 13 мая восстановят работу первого международного рейса
Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется
Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом
За картошку не переживайте – хватит всем. Мы проверили запасы овощей и фруктов в стабфондах в областях
В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн
Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Бондарь: День Победы для моей семьи самый священный праздник
Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса
Музыкант группы «Ласковый май» скончался в России
Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского госмедуниверситета навели порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны
В связи с гибелью двух мужчин в ДТП в Петриковском районе возбуждено уголовное дело
В Пуховичском и Логойском районах почтили память погибших
Кравченко: Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе
Завтра депутаты рассмотрят проект закона об амнистии в связи с 75-летием Победы
Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ