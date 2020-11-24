Знаменитая американская певица стала героиней декабрьской обложки журнала.
Издание анонсировало сразу три разные обложки: на одной Бейонсе позирует в платье ярко-салатового цвета от Ivy Park, на другой - в боди от Mugler, а на третьей знаменитость в ансамбле от Alexander McQueen.
Сообщается, что фотографом выступила 21-летняя Кеннеди Картер. Такой выбор сделал редактор журнала Эдвард Эннинфул, когда девушка выкладывала работы о недооцененной красоте людей с темной кожей. При этом для начинающего фотографа эта съемка стала первой в сфере моды.
Напомним, что в 2018 году Бейонсе также снялась для обложки американского Vogue. Автором главной фотографии сентябрьского выпуска впервые стал темнокожий фотограф: молодой житель Нью-Йорка Тайлер Митчелл. Сама певица выступила куратором съемки.
Фото: vogue.co.uk
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Бейонсе появилась на обложке британского Vogue
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