Бейонсе и Джей-Зи снялись в рекламной кампании бренда Tiffany & Co.

Вдохновением для кампании About Love стал знаменитый фильм «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли.На снимках Бейонсе и Джей-Зи позируют на фоне редкой картины, автором которой является Жан-Мишель Баския. Выбор на эту работу пал неслучайно. В картине художник использовал фирменный голубой цвет, который характерен для Tiffany & Co. Известно, что Баския любил роскошь и украшения, возможно, выбор такого характерного для бренда оттенка был своего рода данью уважения ювелирной марке.На снимках Бейсонсе позирует в элегантном черном платье от французского модного дома Givenchy. Но все внимание достается вовсе не наряду, а украшению звезды. На шее исполнительницы – знаменитый желтый бриллиант Tiffany из Южной Африки весом 128,54 карата. Ранее его надевали только три человека: Одри Хепберн, Мэри Уайтхаус и Леди Гага.Репер Джей-Зи позировал в броши «Аполлон», с обручальным кольцом из новой коллекции и в запонках.Фотографом кампании выступил Мейсон Пул. Съемки прошли в лос-анджелесском особняке Orum House со стеклянными стенами.К слову, бренд одними снимками не ограничился. В дополнение к лукбуку Tiffany & Co. сняли видеоролик, в котором Бейонсе исполнила кавер на песню Moon River. Его премьера состоится 15 сентября на официальном сайте марки.Фото: press.tiffany.com