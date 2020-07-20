«Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон бьет рекорды просмотров

Картину о людях со сверхспособностями уже посмотрели 72 миллиона пользователей.

За первый месяц онлайн-проката фантастический фильм «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон посмотрели более 72 миллионов подписчиков сервиса.

Несмотря на популярность, фильм Джины Принс-Байтвуд о бессмертных воинах, для которых бесконечная жизнь давно стала в тяжесть, вызвал противоречивые отзывы у пользователей. Наряду с яркими спецэффектами в глаза бросаются явные затягивания сюжета, а также нелогичные ходы персонажей. Вес новому фильму придает героиня актрисы Шарлиз Терон, которая не один век спасает человечество от катаклизмов.

К слову, несмотря на все минусы, «Бессмертная гвардия» уже попала в топ-10 самых популярных фильмов Netflix за все время.