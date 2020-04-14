Бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаев — ученые

Передача коронавируса может происходить от его бессимптомных носителей примерно в 70% случаев. Так считают ученые из Сингапура, сообщает The Straits Times. Их выводы основаны на множестве тестов, в том числе на круизных лайнерах в Германии, Исландии, Корее и Китае.





По данным исследований, от 50% до 70% инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус, заявил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам. По его словам, "даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет".

Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь добавляет, что передача вируса от бессимптомных носителей — один из главных вызовов в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС. Отсутствующие или слабо выраженные симптомы приводят к тому, что люди ведут обычную жизнь, не осознавая опасность распространения инфекции.

Бессимптомных носителей очень трудно определить, заявляет научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян.

В Сингапуре, по последним данным, число зараженных новым коронавирусом превысило 2,9 тыс., девять человек скончались.