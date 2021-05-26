В Столинском районе автомобиль сбил восьмилетнюю девочку. Пострадавшая была госпитализирована, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась днем 25 мая в Давид-Городке. По предварительной информации, за рулем ВАЗ 21063 был 26-летний бесправник. На мосту через озеро Сешка он сбил девочку, которая выбежала на дорогу из-за стоящей машины. С места ДТП водитель скрылся, спустя некоторое время милиционеры задержали его по месту жительства.
Девочку с травмами доставили в медучреждение.
Выяснилось, что пострадавшая девочка вместе с отцом ехала в автомобиле. На мосту она увидела одноклассниц и попросила остановить машину, чтобы пообщаться с ними. Выйдя из салона, она резко выбежала на проезжую часть.
В Брестской области с начала года зарегистрировано 17 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и 17 получили травмы.
- Как показывает анализ аварийности предыдущих лет, во время летних каникул увеличивается число ДТП с участием несовершеннолетних. При этом остро стоит проблема безопасной перевозки пассажиров. Дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. Все сидящие в автомобиле должны быть пристегнуты, - напомнили в Госавтоинспекции.
Также родителям рекомендуют постоянно напоминать детям о правилах дорожного движения.
Фото: архив БЕЛТА
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Бесправник сбил восьмилетнюю девочку в Столинском районе
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