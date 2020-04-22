Бесконтактная заправка доступна на АЗС "Белоруснефти"

Фото:

БЕЛТА

, — рассказали в пресс-службе предприятия. Все, что необходимо для этого, — смартфон и доступ в интернет. Нужно скачать приложение Drive&Pay, зарегистрироваться с привязкой банковских карточек и карты лояльности. В качестве платежной системы выбрана WebPay.На предприятии описали алгоритм действий при заправке автомобиля:Удобство в том, что водителю не нужно ходить к кассиру, закрывать-открывать автомобиль, возвращаться за сдачей, рассчитывать, сколько топлива поместится в бак (возврат на карту осуществляется автоматически в течение нескольких секунд), решать другие вопросы, требующие промежуточных контактов.В компании отметили, что Drive&Pay уже пользуются свыше 123 тысяч клиентов АЗС "Белоруснефти"., — уточнили в "Белоруснефти".