Берлускони выплатил своей бывшей 20-миллионное "выходное пособие"

83-летний итальянский миллиардер Сильвио Берлускони выплатит своей бывшей пассии 35-летней Франческе Паскале 20 миллионов евро и еще по миллиону будет выплачивать ежегодно в качестве своеобразных "алиментов".





Пара не состояла в официальном браке, но их связывали почти 15-летние отношения.





Около четырех месяцев назад журналисты узнали, что у Берлускони появилась новая привязанность, сообщают vesti со ссылкой на РИА Новости. Экс-премьера заметили выходящим из отеля в Швейцарии с 30-летней Мартой Фашиной – депутатом парламента от его же партии "Вперед, Италия". Вскоре после этого пресс-служба партии сообщила, что Берлускони и Паскале больше не являются парой.

Пока остается неизвестной дальнейшая судьба принадлежащего Берлускони поместья "Вилла Марина" площадью четыре гектара, где в последние годы живет Паскале.





Говорили, что Франческа тяжело пережила разрыв с Берлускони, но сама она заявила, что желает ему счастья, отметив: "Мне приятно, что депутат республики выгуливает мою собачку".







Сам медиамагнат на время пандемии коронавируса самоизолировался вместе с Фашиной на вилле старшей дочери на Лазурном берегу Франции.

Берлускони официально был женат дважды. В 1965 году он женился на Карле Эльвире Делль’Ольо, от первого брака у него двое детей — дочь Мария Эльвира и сын Пьер Сильвио. В 1980 году начался роман с актрисой Вероникой Ларио, на которой Берлускони женился в 1990 году, брак был расторгнут в начале 2014 года.

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