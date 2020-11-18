Берлога для спячки медведя уже готова. Как в Минском зоопарке готовятся к зиме

Каждый житель зоопарка готовится к холодам и переносит их по-своему. Кто-то может похвастаться пушистой шерстью, кто-то впадает в спячку, а другие и вовсе отправляются в теплые помещения и не встречаются с гостями до весны. Работники зоопарка делают все возможное для того, чтобы каждому обитателю было тепло, уютно и комфортно зимой.
Подготовка к переходу на зимний режим работы начинается еще в сентябре. Обследуются все вольеры, особенно места жительства тех представителей фауны, которые будут переселяться. Делают дезинфекцию, обработку от крыс, в случае необходимости и ремонт. Уделяют внимание и исправности установленных в вольерах ламп – ультрафиолетовых и инфракрасных. К концу осени для тепла и комфорта копытные животные получают утепление – подстилку из опилок. Теплый бонус полагается и волкам – только из соломы.
– Отличный от других план подготовки к зиме, конечно же, у медведя. Мишка Тристан наш долгожитель: он в зоопарке с 1984 года. Готовить к спячке его мы начали еще в сентябре и увеличили рацион питания. А вот с ноября косолапый стал питаться меньше – это делается для замедления его жизненных процессов, чтобы он благополучно отправился в свою берлогу. Она, кстати, уже готова. С наступлением холодов, когда несколько дней будет наблюдаться минусовая температура, пушистый впадет в спячку. Но многим из наших животных холода нипочем: благородные олени и лоси зимуют без проблем. Львы и леопарды также остаются на свежем воздухе, но при сильном морозе мы закрываем домики животных, – поделилась младший научный сотрудник Минского зоопарка Оксана Буко.
Специалист рассказала и о тех, с кем забот побольше. Многие из теплолюбивых животных, которые в весенне-летний период обитают в открытых вольерах, уже переехали в закрытые помещения. Первыми это сделали полосатые мангусты – они довольно деликатны и восприимчивы к низким температурам и могут заболеть даже пневмонией. В новые дома на зиму отправились приматы, длиннохвостые макаки, лемуры, розовые фламинго. Эти обитатели зимой будут жить в застекленных вольерах, и их можно будет увидеть. А вот, к примеру, индийский дикобраз будет зимовать в закрытом служебном помещении и вернется только весной. «Спрятались» и такие птицы, как каспийские султанки.
– Еноты, енотовидные собаки и барсуки сейчас в малоактивном состоянии – они практически всегда спят. Зато в эту пору года во всей красе можно увидеть волков и лис. Шерсть хищников стала более густой и пушистой – и маленькие, и взрослые гости в восторге , – отметила Оксана Буко.
Поэтому даже в холода посещение этого места подарит вам много эмоций. В ноябре столичный зоопарк перешел на зимний режим работы и сейчас принимает гостей с 10:00 до 18:00 (в субботу до 21:00).
Там не забывают о безопасности: на территории сейчас действует масочный режим, все поверхности и поручни обрабатываются, в закрытых павильонах (террариум, экзотариум и аквариум) регулярно проводится влажная уборка. У посетителей есть возможность обработать руки дезинфицирующим средством.
Фото: БЕЛТА
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Берлога для спячки медведя уже готова. Как в Минском зоопарке готовятся к зиме
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