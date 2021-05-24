Березинский заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории Беларуси

Березинский биосферный заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия всей Беларуси, проинформировали в этом природоохранном учреждении по случаю отмечаемого в мае Международного дня биологического разнообразия.
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– Одной из основных задач Березинского биосферного заповедника как особо охраняемой природной территории является сохранение биологического разнообразия, – подчеркнули специалисты. – Вот только некоторые цифры, характеризующие его биоразнообразие. В заповеднике зарегистрировано более двух тысяч видов растений, из них сосудистых – 823 (включая аборигенные и адвентивные виды), мохообразных – 216, грибов – 464, водорослей – 317, лишайников – 261. 63 вида сосудистых, 11 – мохообразных, 11 – грибов, 15 – лишайников, 4 – водорослей включены в Красную книгу Республики Беларусь.
По словам специалистов заповедника, обилие редких видов подчеркивает уникальность растительных комплексов и подтверждает высокую степень их естественности. Выделено 12 типов ландшафтных ключевых элементов, необходимых для существования и обеспечивающих высокое разнообразие редких видов растений и способствующих его поддержанию и сохранению, важнейшие из которых – это сырые лес, луг, переходные болота, сухой лес, водоемы.
– Современный список беспозвоночных заповедника насчитывает более 6 тысяч видов, — отметили в природоохранном учреждении. – Наибольшим разнообразием характеризуется тип членистоногие. Отмечено 4948 видов, относящихся к классам ногохвостки и насекомые. Фауна позвоночных заповедника насчитывает 343 вида из 469, отмеченных для Беларуси. Здесь встречается 56 видов млекопитающих и 237 видов птиц. Фауна пресмыкающихся насчитывает 5 видов, а земноводные представлены 11 видами. Фаунистический список рыб и круглоротых включает 34 вида. Всего 113 видов животных, обитающих в заповеднике, включено в Красную книгу Республики Беларусь: 10 видов млекопитающих, 58 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 1 вид рыб, 41 вид беспозвоночных.
Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, – это термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов. Биоразнообразие часто рассматривается с точки зрения богатства видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов. В настоящее время описано около 1,75 миллиона видов, большую часть которых составляют малые существа, такие как насекомые.
Несмотря на растущее признание того, что биологическое разнообразие является всеобщим достоянием, представляющим огромную ценность для нынешнего и будущих поколений, количество видов дикой флоры и фауны продолжает сокращаться в результате человеческой деятельности.
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Березинский заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории Беларуси
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