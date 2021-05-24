Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Березинский заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории Беларуси

Березинский заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории Беларуси

Березинский биосферный заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия всей Беларуси, проинформировали в этом природоохранном учреждении по случаю отмечаемого в мае Международного дня биологического разнообразия.

Фото: БЕЛТА

– Одной из основных задач Березинского биосферного заповедника как особо охраняемой природной территории является сохранение биологического разнообразия, – подчеркнули специалисты. – Вот только некоторые цифры, характеризующие его биоразнообразие. В заповеднике зарегистрировано более двух тысяч видов растений, из них сосудистых – 823 (включая аборигенные и адвентивные виды), мохообразных – 216, грибов – 464, водорослей – 317, лишайников – 261. 63 вида сосудистых, 11 – мохообразных, 11 – грибов, 15 – лишайников, 4 – водорослей включены в Красную книгу Республики Беларусь.

По словам специалистов заповедника, обилие редких видов подчеркивает уникальность растительных комплексов и подтверждает высокую степень их естественности. Выделено 12 типов ландшафтных ключевых элементов, необходимых для существования и обеспечивающих высокое разнообразие редких видов растений и способствующих его поддержанию и сохранению, важнейшие из которых – это сырые лес, луг, переходные болота, сухой лес, водоемы.

– Современный список беспозвоночных заповедника насчитывает более 6 тысяч видов, — отметили в природоохранном учреждении. – Наибольшим разнообразием характеризуется тип членистоногие. Отмечено 4948 видов, относящихся к классам ногохвостки и насекомые. Фауна позвоночных заповедника насчитывает 343 вида из 469, отмеченных для Беларуси. Здесь встречается 56 видов млекопитающих и 237 видов птиц. Фауна пресмыкающихся насчитывает 5 видов, а земноводные представлены 11 видами. Фаунистический список рыб и круглоротых включает 34 вида. Всего 113 видов животных, обитающих в заповеднике, включено в Красную книгу Республики Беларусь: 10 видов млекопитающих, 58 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 1 вид рыб, 41 вид беспозвоночных.

Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, – это термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов. Биоразнообразие часто рассматривается с точки зрения богатства видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов. В настоящее время описано около 1,75 миллиона видов, большую часть которых составляют малые существа, такие как насекомые.

Несмотря на растущее признание того, что биологическое разнообразие является всеобщим достоянием, представляющим огромную ценность для нынешнего и будущих поколений, количество видов дикой флоры и фауны продолжает сокращаться в результате человеческой деятельности.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Узнали, как устроиться на летнюю подработку подросткам
Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 652
Что это за слово? Тест для самых умных
В Национальном историческом музее открылась выставка «Искусство музейной реставрации»
Отличный перекус и спокойные нервы: все о пользе бананов
БЖД временно приостановит продажу электронных билетов
Рачков проведет 26 мая прием граждан
В Минске задержали 23-летнего наркодилера
В Индии началось производство "Спутника V"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Я горжусь
Посмотрите гороскоп на июнь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
ВОЗ: не менее 115 тысяч работников здравоохранения умерли из-за коронавируса
Биржа: 24 мая евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
В Минске сбили пешехода, переходившего на красный
Беларусь и Монголия обсудили совместные проекты по ремонту и обслуживанию дорог
За прошедшие выходные в Минске произошло 95 ДТП
На базе в/ч 3214 проведен семинар-совещание по вопросам соревнований снайперов спецподразделений
В Слуцком районе три человека тонули в колодце: спасти удалось не всех
Специализированная электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет 27 мая в Минске
Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми
мнение
Николай ЩЕКИН
Обезоружить агентов влияния
В Беларуси с начала года на дорогах погибли 7 детей, 127 травмированы
В Березовском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи – новации касаются и угроз нацбезопасности
Откорректированный закон о СМИ подписан Лукашенко. Что нужно знать журналистам и владельцам ресурсов
Лукашенко утвердил новации в законе о массовых мероприятиях. Изменения для организаторов, журналистов и не только
Президент подписал три важных закона: о массовых мероприятиях, СМИ, электросвязи
Этап комплексного опробования первого энергоблока завершился на БелАЭС
Медик назвал продукт, который замедляет старение мозга
Бутаков: если ты певец – нужно петь, а не вести агитацию
МИД Беларуси прокомментировал реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Окно возможности
В Калифорнии задержали 149 человек из-за беспорядков на TikTok-вечеринке
Прогноз погоды на 25 мая: кратковременные дожди и до 23 градусов тепла
СМИ: в Британии неизвестные украли из замка четки шотландской королевы и другие драгоценности
Заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика посетит Беларусь
Соболенко сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге
Общее число умерших из-за коронавируса в Индии превысило 300 тысяч
Второй год подряд футбольный Кубок уехал в Борисов
Названа болезнь, которую часто путают с аллергией
Бутаков об оппозиционерах за границей: они не провозглашают никаких высоких целей
Сбитого на трассе лосенка спасли в Лиде
мнение
Михаил КУЧКО
Майор Ничипорчик и лейтенант Куконенко последний приказ себе отдали сами...
Сборная Беларуси сыграет с чехами на чемпионате мира по хоккею
Где и как вакцинироваться – узнавайте на прямой линии, которая пройдет в ИД «Беларусь сегодня»
Иди и снимай: молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов «Освобождение»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ