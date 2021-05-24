Березинский заповедник вносит важный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории Беларуси

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, – подчеркнули специалисты.По словам специалистов заповедника, обилие редких видов подчеркивает уникальность растительных комплексов и подтверждает высокую степень их естественности. Выделено 12 типов ландшафтных ключевых элементов, необходимых для существования и обеспечивающих высокое разнообразие редких видов растений и способствующих его поддержанию и сохранению, важнейшие из которых – это сырые лес, луг, переходные болота, сухой лес, водоемы., — отметили в природоохранном учреждении.Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, – это термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов. Биоразнообразие часто рассматривается с точки зрения богатства видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов. В настоящее время описано около 1,75 миллиона видов, большую часть которых составляют малые существа, такие как насекомые.Несмотря на растущее признание того, что биологическое разнообразие является всеобщим достоянием, представляющим огромную ценность для нынешнего и будущих поколений, количество видов дикой флоры и фауны продолжает сокращаться в результате человеческой деятельности.