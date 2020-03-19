Беременная собака приютила осиротевшую обезьянку

В Индии беременная собака приютила маленькую обезьянку-сироту. Милое видео заметило издание Daily Mail.





Фотограф из индийского штата Химачал-Прадеш, 48-летний Пракаш Бадал, отправился в деревню Чакки Мор, чтобы фотографировать диких птиц. Но он не смог пропустит картину, когда взрослая собака играла с детенышем обезьяны.

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Оказалось, что мать обезьянки отравили местные жители, так как взрослые приматы вредят посевам. «Я догадался, что собака нашла брошенного детеныша обезьяны, и материнский инстинкт не позволил ей бросить его одного», — рассказал Бадал. Собака стала заботиться о малыше, несмотря на то что у псов с обезьянами часто случаются конфликты.

«Я считаю, что это хороший урок для всех людей, которые ведут себя эгоистично по отношению друг к другу», — признался Бадал.