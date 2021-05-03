Беременная минчанка и ее знакомый задержаны за распространение наркотиков

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Сотрудники ГАИ при силовой поддержке ОМОНа задержали 27-летнего парня и 25-летнюю девушку возле д. Байдаки Минского района. При себе, в тайниках на территории района, а также по местам жительства молодых людей был обнаружен особо опасный психотроп мефедрон массой 978 гр (примерно 4 тыс. доз).пояснила sb.by, что и парень, и девушка безработные. В отношениях они не состоят: друг другу являются знакомыми.Было установлено, что примерно месяц молодые люди работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Они были мелкими оптовиками. Их обязанностью было фасовать наркотик на мелкие партии и делать закладки в окрестностях столицы.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.Известно, что парень сам употребляет наркотики и привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, девушка находится на 7-м месяце беременности.Видео УВД Минщины