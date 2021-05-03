В конце апреля сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома вышли на очередных дилеров из Минска.
Официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова пояснила sb.by, что и парень, и девушка безработные. В отношениях они не состоят: друг другу являются знакомыми.
Было установлено, что примерно месяц молодые люди работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Они были мелкими оптовиками. Их обязанностью было фасовать наркотик на мелкие партии и делать закладки в окрестностях столицы.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.
Известно, что парень сам употребляет наркотики и привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, девушка находится на 7-м месяце беременности.
Видео УВД Минщины
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Беременная минчанка и ее знакомый задержаны за распространение наркотиков
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