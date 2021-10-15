Бердымухамедов: необходимо вернуть в мировую политику уважение к праву

Об этом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил сегодня на саммите СНГ, который проходит в формате видеоконференции. Лидер Туркменистана отметил, что одной из задач Содружества в предстоящие годы является наращивание экономического взаимодействия.





Фото: архив ТАСС



– Принятая стратегия экономического развития СНГ до 2030 года четко определяет направления нашего сотрудничества. Сегодня стоит задача наполнить этот документ реальным содержанием. Среди приоритетов стратегии – транспорт, топливно-энергетический комплекс, коммуникации, промышленная кооперация, инновации и технологии. Это те сектора, в которых мы можем успешно конкурировать на мировых рынках.



Среди важнейших направлений взаимодействия Гурбангулы Бердымухамедов назвал совместную защиту сложившейся архитектуры глобальной безопасности, отстаивание норм международного права и Устава ООН:



– Сейчас эта задача актуальна, как никогда ранее. В этих условиях страны СНГ, используя свои политико-дипломатические возможности, призваны выступать с консолидированных и принципиальных позиций в ООН и других международных и региональных структурах. То есть необходимо вернуть в мировую политику уважение к праву, культуру диалога, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами.



Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в апреле 2022 года в Туркменистане планируется проведение международной конференции с участием стран, не имеющих выхода к морю, и пригласил к участию в форуме коллег по СНГ.

Среди важнейших направлений взаимодействия Гурбангулы Бердымухамедов назвал совместную защиту сложившейся архитектуры глобальной безопасности, отстаивание норм международного права и Устава ООН:Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в апреле 2022 года в Туркменистане планируется проведение международной конференции с участием стран, не имеющих выхода к морю, и пригласил к участию в форуме коллег по СНГ.