Знаменитый британский уличный художник Бэнкси пожертвовал серию из трех картин на тему европейского миграционного кризиса благотворительному аукциону, который собирает деньги для больницы в Вифлееме, пишет издание Independent.
gettyimages.com
В триптихе, который называется "Вид на Средиземное море 2017" (Mediterranean Sea View 2017), на фоне морских видов в стиле XIX века показаны покинутые спасательные жилеты и круги. Цена произведений может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, пишет РИА Новости.
Картины будет продавать аукционный дом "Сотбис" 28 июля. Вырученные средства пойдут в медицинский центр "Вифлеемское арабское реабилитационное общество" (BASR).
Подчеркивается, что до этого работы в течение трех лет хранились в отеле Walled Off Hotel, который художник открыл в марте 2017 года. Арт-отель с десятью номерами находится напротив Израильского разделительного барьера - стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.
Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник. Ему удалось изменить массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные произведения, нацеленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили на аукционах за шестизначные суммы.
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Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
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