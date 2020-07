Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена

Студия Warner предлагает Бену Аффлеку снова сыграть Бэтмена, пишет We Got This Covered.

Как утверждают источники издания, актер, исполнявший роль Темного Рыцаря в «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости», может появиться в камео в фильме «Флэш». Однако пока эта информация остается слухом, который официально не подтвержден ни студией, ни представителями артиста.

Инсайдеры полагают, что Аффлек встретится в новом блокбастере с пожилым Брюсом Уэйном в исполнении Майкла Китона, который играл Бэтмена в фильмах Тима Бёртона. Предполагается, что с помощью Китона в роли Человека – летучей мыши Warner хочет познакомить зрителей с мультивселенной – набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. Встреча двух Бэтменов позволит выделить для Аффлека отдельную вселенную и при необходимости снять самостоятельный проект с участием актера.

«Флэш» находится в стадии разработки несколько лет и сменил уже несколько режиссеров. На данный момент постановщиком является Андрес Мускетти. Сценарий напишет Кристина Ходсон. Подробности сюжета остаются неизвестными. Премьера запланирована на 2 июня 2022 года.