БелЖД совместно с РЖД утвердили дорожную карту по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020-2021 год

Однако, по его словам, ограничения на перемещение пассажиров пока сохраняются, и принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления полноценного транспортного сообщения со странами Евразийского экономического союза, в том числе и пассажирского железнодорожного сообщения.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.