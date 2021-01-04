БелЖД совместно с РЖД утвердили дорожную карту по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020-2021 год

Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "РЖД" разработана и утверждена дорожная карта по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020–2021 год. Об этом в интервью ИД "Беларусь сегодня" заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, Беларусь как транзитная страна в сложившейся обстановке особенно заинтересована в обеспечении беспрепятственного перемещения грузов и сохранении пассажиропотока.
– Весной прошлого года главами государств союза одобрена идея создания на всем евразийском пространстве так называемых зеленых коридоров. Были упрощены таможенные процедуры, включая возможность автоматической регистрации деклараций, а также первоочередной порядок операций на таможне в отношении товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий распространения COVID-19. Это позволило в значительной мере обеспечить транзит грузов.
Однако, по его словам, ограничения на перемещение пассажиров пока сохраняются, и принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления полноценного транспортного сообщения со странами Евразийского экономического союза, в том числе и пассажирского железнодорожного сообщения.
– В частности, Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "РЖД“"разработана и утверждена дорожная карта по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020–2021 год. Чисто технически перевозчики стран готовы к возобновлению международного сообщения. Вместе с тем вопрос возобновления сообщения лежит в плоскости эпидемиологической защиты населения и обсуждается между Минздравом Беларуси и Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Российской Федерации.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
Опубликовано:
28596
БелЖД совместно с РЖД утвердили дорожную карту по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020-2021 год
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович