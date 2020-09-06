Белыничи официально стали 27-й литературной столицей Беларуси

Бобруйчанка Татьяна Кулик – среди гостей праздника. В Белыничах и вообще на Дне письменности, рассказывает, впервые:На День письменности специально из Минска приехала и Светлана Новикова – к слову, уроженка Белыничей. Работала, рассказывает, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, затем долгое время занимала руководящую должность в одном из частных минских вузов, параллельно преподавала английский язык. А сейчас ее главная миссия, смеется, «работать бабушкой»: