Белыничи официально стали 27-й литературной столицей Беларуси

На гала-концерте церемонии открытия праздника для гостей и жителей Белыничей спели любимые артисты отечественной эстрады и юные исполнители, только-только начинающие свой путь в музыкальной индустрии. Палитра широчайшая: от главного «сябра» белорусской сцены Анатолий Ярмоленко до вокальной группы «Чистый голос», от Алексея Хлестова до представителя Беларуси на «Славянском базаре-2018» Евгения Курчича. Вышла на сцену и Светлана Стаценко – известный педагог по вокалу, неоднократно готовившая юных артистов к детскому «Евровидению», спела вместе со своими подопечными. Главной темой концерта стали уроки 75-й годовщины Великой Победы.
Бобруйчанка Татьяна Кулик – среди гостей праздника. В Белыничах и вообще на Дне письменности, рассказывает, впервые:
– Встали рано, приехали на праздник большой группой на автобусе. Лично мне очень хотелось посмотреть экспозицию обновленного здания музея имени В. Бялыницкого-Бирули. К своему стыду, до этого момента я очень мало знала о творчестве знаменитого художника. Сегодня наконец появилась возможность рассмотреть его работы в деталях. Ведь я натура очень творческая: пишу стихи, в детстве много рисовала, сейчас работаю швеей. Увлекаюсь живописью, очень люблю пейзажи. Когда на душе плохо, иду смотреть работы уличных художников: меня они вдохновляют творить, жить дальше. А картины Бялыницкого-Бирули просто потрясли. Очень выверенные мазки. Кажется, просто сделал виток, мазнул кистью, а присмотревшись, вижу: это опадает листва.
На День письменности специально из Минска приехала и Светлана Новикова – к слову, уроженка Белыничей. Работала, рассказывает, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, затем долгое время занимала руководящую должность в одном из частных минских вузов, параллельно преподавала английский язык. А сейчас ее главная миссия, смеется, «работать бабушкой»:
– У нас в Минске давно сложилась своя банда белыничан: мы постоянно встречаемся, ходим на концерты и спектакли с участием наших знаменитых земляков – Геннадия Овсянникова и Владимира Роговцова. Также посещаем все художественные выставки еще одного нашего именитого земляка, Виктора Альшевского. Были даже у него в мастерской… С тех пор, как я уехала в Минск, Белыничи, конечно, очень сильно изменились. Похорошели, расцвели, принарядились – сказка просто! Очень сильное впечатление на меня сегодня произвела встреча со спасенной фреской из монастыря кармелитов. Я в 1962-м окончила школу, монастырь взорвали в 1965-м. Поэтому я его прекрасно помню. Вообще все то, что связано с Белыничами – это ведь и моя личная история, происходящее сегодня принимаю близко к сердцу. Очень люблю свою малую родину и горжусь быть белыничанкой.
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Фото: САЗОНОВ Андрей