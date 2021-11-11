Беляев: Польша специально нагнетает ситуацию

Такую точку зрения выразил политолог, директор Института магистерской подготовки БГЭУ Алексей Беляев в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Польша, являясь достаточно периферийным государством в Европе, не восприняла европейские нормы толерантности и мультикультурализма. Все время в рамках Евросоюза эта страна занимала особую позицию и выражала мнение о том, что Польша – страна для поляков. Они не обращают внимания на то, что беженцы идут не к ним. Эти люди используют Польшу, как и Беларусь, в качестве транзитной зоны, чтобы продвинуться в Германию, которая предоставляет им более комфортные возможности для проживания. Это и получение пособий, и в целом устройство своей жизни на гораздо лучших началах, чем в Польше, – высказался эксперт.
Он добавил: по большому счету Польше ничего не угрожает. С точки зрения общеевропейских норм и пропагандируемых ЕС прав человека, их задача была просто пропустить через себя эти относительно небольшие потоки мигрантов. Но все, как подчеркнул политолог, увидели совсем иную картину: Польша специально занимается нагнетанием ситуации.
Фото из архива БЕЛТА