Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан

Трансляции будут вести каналы «Беларусь 1», «Беларусь 3», «Беларусь 24» и «НТВ-Беларусь». Ниже приводим полный список трансляций., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция богослужения в Великий Четверг из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция богослужения в Великую Пятницу из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Римского Франциска., телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция из Ватикана Пасхального послания и благословения «Граду и миру» Папы Римского Франциска., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Божественной Литургии на Вербное воскресенье из Минского Свято-Духова кафедрального собора., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий Четверг Чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора., телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора., телеканал «НТВ-Беларусь» – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле)., телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире и в полном объеме.