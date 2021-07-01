Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с ЕВС

Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с ЕВС

Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС - организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения. Об этом говорится в официальном комментарии Белтелерадиокомпании, размещенном в Telegram-канале АТН.


- Годами приезжая на саммиты ЕВС, мы удивлялись, что собравшихся там людей кроме вопросов гендерного равенства и угроз со стороны России больше вообще ничего не интересует. ЕВС - структура, где все решается в кулуарах. Причем в кулуарах не ЕВС, чему мы и стали свидетелями, - говорится в комментарии. - У нас много друзей в ЕВС и мы, разумеется, давно знали, что наше членство в организации собираются приостановить. Сначала мы хотели сами выйти из союза. Это было бы красиво, но любой фарс должен быть доведен до своей кульминации. И нам хотелось увидеть, так что же нам вменят?

Конечно, в ЕВС знают, что страны Запада участвовали в подготовке переворота в Беларуси.

- Мы все знаем, что члены ЕВС, общественные вещатели ряда стран являются обслугой правящих элит. Вещатели из Польши, Литвы, Чехии - их репортажи о Беларуси напоминают нам сюжеты американского телевидения в худшие годы, - отмечает медиахолдинг. - Обращаем внимание, что, козыряя перед нами правилами и принципами ЕВС, союз никак не реагировал на факты избиения наших репортеров во время оппозиционных митингов, травлю сотрудников нашей компании до выборов, нападения на них, повреждение личного имущества, публикацию персональных данных и адресов проживания. Нам не нужна их защита, мы сами справились, но тем не менее. Они проигнорировали доказанные нами факты нескончаемой лжи "Дойче велле", АРД, литовского телевидения, фабрикации сюжета о женских маршах норвежским вещателем, поток низкопробной лживой пропаганды от одного из каналов TVP (Белсат). Недавно мы развенчали очередной фейк этой помойки. Рассказ о "пытках" таксиста правоохранителями оказался плодом больного воображения журналистки Белсата. "Герой" сюжета просто начитал на диктофон выдуманный ею текст. За 100 евро. Этот позор Европейского вещательного союза и является ярким лицом европейской журналистики.

Белтелерадиокомпания обещает и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире.

- О том, что в Беларуси был мятеж, что демонстрации были не мирные, а члены ЕВС об этом врут. Покажем, как в Голландии лошадьми давят мирных демонстрантов, которые выступали против ковид-ограничений, и водометами размазывают их по стенам. Как во Франции во время разгона рейв-вечеринки людям отрывают руки. Как в парламенте США в упор убивают безоружную женщину, а позже ее за это объявляют внутренней террористкой. Как в Украине закрывают оппозиционные каналы и убивают журналистов. Как в Латвии закрывают русскоязычные СМИ. Как в Польше сажают в тюрьмы оппозиционных "шпионов"-журналистов и правящая партия разворовывает деньги, выделенные на помощь выходцам из Беларуси, - уточняется в комментарии. - Мы сэкономим много миллионов евро, и еще мы исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения. А всем агентствам, которые уже выходят на нас с предложением занять место ЕВС, добро пожаловать.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с ЕВС
В Браславском районе спасли слепого пенсионера, который восемь суток провел в болоте
Около 900 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Специалисты РНПЦ хирургии и травматологии прооперировали более десяти пациентов с травмой ныряльщика в разных регионах страны. Наш корреспондент узнала, как меняется жизнь таких пациентов
В Гомеле отец неблагополучного семейства напал на сотрудницу ИДН
Почем суверенитет: как соседи Беларуси торгуют своей независимостью
Стало известно, когда начнут выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси
Девять мест, где 1 июля будут работать мобильные датчики контроля скорости в Минске
Лучшие работники «Беларуськалия» посетили Дворец Независимости
Дорожную разметку в Минске нанесут на семи участках 1 июля
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слишком радужные лица
Министр архитектуры и строительства — об адаптации отрасли к условиям эпидограничений, экспортной стратегии и итогах работы за первые пять месяцев года
Июньский зной оказался не таким уж аномальным, как многие думали
На Витебщине порывы ветра во время непогоды уничтожили порядка 130 гектаров леса
Смертельное ДТП в Минске: мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под Mercedes
Профессор из США — о европейском инфантилизме, контрпродуктивности антибелорусских санкций и роли нашей страны в регионе
В стране до 23 сентября продлено госрегулирование цен на социально значимые товары
Есть ли у западных стран моральные основания для мирового менторства
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
Новую пограничную заставу «Глушкевичи» открыли в Лельчицком районе
Николай Иванченко: «На нашей сакральной земле силы зла всегда получали смертельный надлом»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
История должна, наконец, научить
Массовая антиковидная вакцинация работников минской торговли и общепита пока остается только мечтой
В парке Горького заработают новые зоны развлечений
Портреты тех, кто накладывает на нас санкции, противны. Но познавательны
Пейзажный парк «Бельмонт» нацпарка «Браславские озера» станет местом притяжения туристов
Большой детский праздник стартует 3 июля в Могилеве
В ОАО «Тихиничи» Рогачевского района на заготовке кормов можно заработать более 2,5 тысячи рублей в месяц
Когда погиб курсант Бобруйского военно-тракторного училища Василий Субботин неизвестно, но случайно обнаружилось письмо, которое он отправил родным весной 1941-го
Координационный совет по биологической безопасности намерены создать в ОДКБ
Наш корреспондент побывала на самом большом выпуске Военной академии и познакомилась с теми, кто впервые надел офицерские погоны
Евро: незабываемое незабиваемое
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бывший сын своего народа
Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля
Стартовал молодежный трудовой проект «Атлант-2021»
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет пресс-центре БЕЛТА
1 июля. Ярилин день – день палящего солнца
Что представляет собой уникальный отечественный бронетранспортер от Минского завода колесных тягачей
Роботы устроили гипнотизирующий танец под песню группы BTS (Видео)
Футбольный фанат показал всю гамму эмоций за несколько секунд и прославился (Видео)
В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса
Кто и как реабилитирует нацизм в Беларуси?
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Школьник на велосипеде пострадал в ДТП на улице Максима Горецкого
На белорусско-латвийской границе 1 июля возможно скопление большегрузов по техническим причинам
Чем запомнился второй день VIII Форума регионов Беларуси и России
Авторы