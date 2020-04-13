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Белтелерадиокомпания примет участие в проекте ЕВС "Евровидение: Europe Shine a Light"

Белтелерадиокомпания примет участие в телевизионном проекте Европейского вещательного союза "Евровидение: Europe Shine a Light". Шоу станет альтернативой финалу отмененного конкурса песни "Евровидение", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

Фото: eurovision.tv

"Решение об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме в его привычном формате было принято ЕВС в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню. Принято решение, что от Беларуси участие в проекте "Евровидение: Europe Shine a Light" примет победитель национального отбора на "Евровидение-2020" группа VAL", — рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Двухчасовое телешоу "Евровидение: Europe Shine a Light" будет транслироваться в прямом эфире из телестудии в Нидерландах. Ведущие Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит представят телемосты с участвующими странами и артистами и смогут установить контакт с миллионами зрителей по всему миру. "Во времена, когда люди по всей Европе и за ее пределами далеки от друзей, родственников и своих любимых, трогательная, обнадеживающая телепрограмма может объединить 41 страну. С ее помощью мы отдадим дань уважения людям, пострадавшим от коронавируса, и тем, кто борется с ним", — говорят организаторы телевизионного шоу.

В прямом эфире на "Беларусь 1" программа "Евровидение: Europe Shine a Light" выйдет 16 мая в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.
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