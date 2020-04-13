Белтелерадиокомпания примет участие в проекте ЕВС "Евровидение: Europe Shine a Light"

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eurovision.tv

, — рассказала Светлана Смолонская-Красковская.Двухчасовое телешоу "Евровидение: Europe Shine a Light" будет транслироваться в прямом эфире из телестудии в Нидерландах. Ведущие Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит представят телемосты с участвующими странами и артистами и смогут установить контакт с миллионами зрителей по всему миру., — говорят организаторы телевизионного шоу.В прямом эфире на "Беларусь 1" программа "Евровидение: Europe Shine a Light" выйдет 16 мая в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.