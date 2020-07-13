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Белтелерадиокомпания будет транслировать ключевые мероприятия «Славянского базара в Витебске»

Белтелерадиокомпания по традиции проведет дни XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» вместе с конкурсантами, артистами и гостями. Компания постарается охватить как можно больше фестивальных событий и порадовать аудиторию трансляциями музыкальных шоу-программ. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. Напомним, форум пройдет с 16 по 19 июля. 

Телеканал «Беларусь 1»

Освещать мероприятие будет Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании: следить за ходом фестиваля можно будет в выпусках новостей и сюжетах вечерних итоговых программ «Панорама» и «Главный эфир». 



Новости о «Славянском базаре в Витебске» и эксклюзивные интервью также покажут в проекте «Добрай раніцы, Беларусь!».

Центральной же частью эфира главного телеканала Беларуси станет показ главных церемониальных, конкурсных и концертных программ фестиваля, каждой из которых будет предшествовать выпуск видеодневников.

С 16 по 18 июля гала-концерты торжественного открытия «Славянского базара в Витебске – 2020», «Союзное государство приглашает...» и «З Україною в серці!» покажут в эфире «Беларусь 1» для удобства телезрителей в единое время – 22:00. 

19 июля в 16:00 состоится прямая трансляция гала-концерта «Беларусь вітае сяброў» Президентского оркестра Республики Беларусь и первой части выступлений участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» в программе «Славянский хит». Вечером в 22:10 запланирован показ торжественного закрытия «Славянского базара в Витебске – 2020», которое в этом году объединит вторую часть взрослого конкурса в программе «Мировой хит», номера признанных звезд эстрады и церемонию награждения победителей и дипломантов форума искусств.

Телеканал «Беларусь 3»

На телеканале «Беларусь 3» покажут всю программу XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» в прямом эфире. Кроме этого, во время фестиваля с ежедневным дайджестом событий будет выходить в эфир программа «Навіны культуры». 

18 июля в 14:00 и 18:00 на «Беларусь 3» зрители смогут увидеть две части выступлений участников детского конкурса – с песней композитора представляемой страны на родном языке и с композицией на выбор. 19 июля в 14:00 запланирована трансляция гала-концерта и церемонии награждения лауреатов XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020».

Первый национальный канал Белорусского радио

В эфире Белорусского радио ожидается множество тематических информационных и музыкальных программ. 
Так, на Первом национальном 16 июля в 20:30 пройдет прямая трансляция торжественного открытия «Славянского базара в Витебске – 2020». 

С 16 по 19 июля в 13:10 в программе «Настрой!» можно будет услышать «Дневник фестиваля» с прямыми включениями из Витебска. Также канал проведет запись сольных и сборных концертов для дальнейшего использования в радиоэфире.

В проектах «Радиофакт», «Постфактум» и в выпусках новостей запланированы прямые телефонные включения корреспондентов, работающих в эти дни в фестивальной столице.
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