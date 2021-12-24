Белтелерадиокомпания 24-26 декабря организует трансляции рождественских месс

К празднику Рождества Христова по календарю католической конфессии Белтелерадиокомпания 24, 25, 26 декабря проведет прямые трансляции богослужений из Минска и Ватикана. Подробности сообщаются в Telegram-канале АТН.
Католики празднуют Рождество Христово. 2020 год
В рождественский сочельник на телеканале «Беларусь 1» в 21:45 начнется прямая трансляция службы из столичного Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. «Возглавит мессу иерарх католической церкви в Беларуси, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский. Сразу после в 23:45 телеканал в режиме реального времени покажет рождественскую мессу из Ватикана с участием Папы Римского Франциска», – говорится в сообщении.
Праздничным утром Рождества Христова в 07:50 на «Беларусь 1» со Словом к верующим обратится архиепископ Юзеф Станевский. В продолжение утреннего эфира – рождественский выпуск программы «Існасць».
А вечером, в 18:05 из Ватикана послание и благословение Папы Франциска «Граду и миру» покажет телеканал «Беларусь 3».