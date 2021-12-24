Белтелерадиокомпания 24-26 декабря организует трансляции рождественских месс

Католики празднуют Рождество Христово. 2020 год

В рождественский сочельник на телеканале «Беларусь 1» в 21:45 начнется прямая трансляция службы из столичного Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии.– говорится в сообщении.Праздничным утром Рождества Христова в 07:50 на «Беларусь 1» со Словом к верующим обратится архиепископ Юзеф Станевский. В продолжение утреннего эфира – рождественский выпуск программы «Існасць».А вечером, в 18:05 из Ватикана послание и благословение Папы Франциска «Граду и миру» покажет телеканал «Беларусь 3».