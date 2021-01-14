РУП «Белтелеком» завершило тестирование сетей пятого поколения и готово их внедрять, сообщает БЕЛТА.
Об этом заявил генеральный директор «Белтелекома» Юрий Петрученя сегодня на презентации технологии 5G в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень».
Индустриальный парк «Великий камень» был одной из двух тестовых локаций 5G, здесь сеть работает в диапазоне частот 3,6 ГГц.
Другая площадка расположена в Копыльском районе – технология должна помочь устранить цифровое неравенство между городами и сельской местностью. В этом районе впервые в СНГ «Белтелеком» тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei.
– Уникальность этого пилотного проекта в его комплексности. Тестовая зона на территории «Великого камня» демонстрирует возможности технологии 5G в городе, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе – в сельских населенных пунктах, – поделился Юрий Петрученя.
Глава «Белтелекома» считает, что новая технология будет полезна в развитии интернета вещей, беспилотного транспорта, концепции умных городов, заинтересует обычных людей, которые будут пробовать возможности 5G.
Преимущества 5G – высокая скорость доступа при минимальных задержках, поддержка одновременно работающих устройств и высокая энергоэффективность. В «Великом камне» максимальные значения скорости достигли 1,235 Гбит/с.
Фото: БЕЛТА
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«Белтелеком» завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять
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