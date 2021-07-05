Цены на тарифы РУП «Белтелеком» будут изменены с 13 июля. Об этом сообщается на сайте компании.
Речь идет о следующих услугах связи:
- эфирного телевидения;
- абонентского телеграфирования (сети АТ-телекс);
- телефонии по IP-протоколу «Максифон»;
- справочно-информационных;
- услуг, предоставляемых с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
Фото из архива БЕЛТА
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«Белтелеком» предупредил об изменении тарифов на услуги связи
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