«Белтехосмотр» ужесточает требования к диагностическим станциям, касающиеся защиты персональных данных клиентов

Предприятие «Белтехосмотр» намерено после 15 ноября отключать от АИС «Белтехосмотр» диагностические станции для прохождения технических осмотров транспортных средств, не выполняющие требования Закона «О защите персональных данных».

– Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных», нормами которого предусмотрено выполнение обязательных требований по защите персональных данных субъектами обработки персональных данных, вступает в силу 15 ноября текущего года, – напомнили на предприятии. – Лица, виновные в нарушении требований порядка хранения и обработки, несут предусмотренную законодательством ответственность. В соответствии с требованиями законодательства об информации, информатизации и защите информации в УП «Белтехосмотр» завершен процесс аттестации и введена в эксплуатацию система защиты информации АИС «Белтехосмотр». Таким образом, для дальнейшей работы и взаимодействия с АИС данной системой до 15 ноября на всех персональных компьютерах диагностических станций должно быть установлено и настроено программное обеспечение (в том числе средства криптографической защиты информации) в соответствии с перечнем, направлявшимся станциям ранее. С целью соблюдения норм законодательства диагностические станции, не выполнившие данные условия, после 15 ноября будут отключены от АИС «Белтехосмотр».

На предприятии подчеркнули, что система защиты информации автоматизированной информационной системы «Белтехосмотр» прошла необходимые испытания и подтвердила соответствие требованиям по защите информации Республики Беларусь. С учетом результатов оценки был выдан аттестат соответствия.

Закон, направленный на обеспечение защиты персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, был принят в Беларуси 7 мая 2021 года. Он регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке, осуществляемой с использованием средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и другое). «Обработка персональных данных должна быть соразмерна заявленным целям их обработки и обеспечивать на всех этапах такой обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц», – говорится в документе.

По состоянию на 1 января 2021 года в стране функционировала сеть из 226 диагностических станций для прохождения технических осмотров транспортных средств (21 из них – диагностические станции УП «Белтехосмотр»). АИС «Белтехосмотр» синхронизирована с АИС ГАИ МВД «Регистрация транспорта», что позволяет при выдаче разрешений проводить сверку данных о транспортном средстве в реальном времени, а подразделениям МВД – удаленно проверить наличие разрешения на это транспортное средство, автовладельцам – проверить через сайт организации наличие и срок действия разрешения. Налажен обмен информацией посредством АИС «Белтехосмотр» с Транспортной инспекцией, Бюро по транспортному страхованию.