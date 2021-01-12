На предприятии сообщили, что ажиотаж, который наблюдается с начала января на диагностических станциях, начинает спадать. Об этом сообщает Минск-Новости.
Фото: БЕЛТА
– В ближайшее время начнется выдача разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении нового образца. Но это только в тех случаях, когда заканчивается действие старых документов. Речь идет об отдельных регионах страны. В Минске они еще в наличии. На новых бланках будет указан срок действия документа. В старых образцах такого не было, – поделился замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.
По словам В. Пиульского, бланк разрешения, в принципе, стал анахронизмом. Ведь в проекте новых Правил дорожного движения он перестает быть возимым документом. На предприятии сейчас активно работают над тем, чтобы вся информация по транспортным средствам хранилась в базе данных УП «Белтехосмотр» и в случае необходимости сотрудник ГАИ мог в любой момент проверить наличие гостехосмотра.
Опубликовано:
383
«Белтехосмотр» скоро начнет выдавать разрешения нового образца
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter