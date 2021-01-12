«Белтехосмотр» скоро начнет выдавать разрешения нового образца

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БЕЛТА

– поделился замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.По словам В. Пиульского, бланк разрешения, в принципе, стал анахронизмом. Ведь в проекте новых Правил дорожного движения он перестает быть возимым документом. На предприятии сейчас активно работают над тем, чтобы вся информация по транспортным средствам хранилась в базе данных УП «Белтехосмотр» и в случае необходимости сотрудник ГАИ мог в любой момент проверить наличие гостехосмотра.