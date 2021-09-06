РУП "Белтаможсервис" принял на хранение 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Впервые РУП "Белтаможсервис" принял на хранение 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такая информация опубликована в Telegram-канале Минздрава.
– Мы сегодня обладаем статусом, необходимым для хранения всех типов товаров в нашем логистическом центре. Наши склады позволяют в надлежащих условиях хранить все лекарственные препараты и средства. В частности, у нас хранится китайская вакцина от коронавируса, – приводятся слова директора Минского филиала РУП "Белтаможсервис" Александра Скачковского в сообщении.
Поставленная из Китая в Беларусь вакцина от COVID-19 находится на особом контроле.
– Данный груз размещен на складах в отдельном холодильнике с температурой в 4 градуса по Цельсию, – уточнил Александр Скачковский.
В составе груза находятся 500 тыс. доз препарата, которые Китай предоставил Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн закупленных доз.
– Заключение о соответствии Правилам надлежащей дистрибьютерской практики в рамках Евразийского экономического союза выдано Министерством здравоохранения Республики Беларусь и подтверждает, что, на основании сведений, полученных при проведении инспектирования Минского филиала РУП «Белтаможсервис, проведенного ГУ «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств», 29 марта 2021 года, деятельность по хранению и складированию грузов (лекарственных средств) соответствует Правилам надлежащей дистрибьютерской практики в рамках Евразийского экономического союза, – обращается внимание в опубликованном в мессенджере сообщении.
Фото: Telegram-канал Минздрава