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  2. РУП "Белтаможсервис" принял на хранение 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

РУП "Белтаможсервис" принял на хранение 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Впервые РУП "Белтаможсервис" принял на  хранение 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такая информация опубликована в Telegram-канале Минздрава.


– Мы сегодня обладаем статусом, необходимым для хранения всех типов товаров в нашем логистическом центре. Наши склады позволяют в надлежащих условиях хранить все лекарственные препараты и средства. В частности, у нас хранится китайская вакцина от коронавируса, – приводятся слова директора Минского филиала РУП "Белтаможсервис" Александра Скачковского в сообщении.

Поставленная из Китая в Беларусь вакцина от COVID-19 находится на особом контроле.

– Данный груз размещен на складах в отдельном холодильнике с температурой в 4 градуса по Цельсию, – уточнил Александр Скачковский.

В составе груза находятся 500 тыс. доз препарата, которые Китай предоставил Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн закупленных доз.

– Заключение о соответствии Правилам надлежащей дистрибьютерской практики в рамках Евразийского экономического союза выдано Министерством здравоохранения Республики Беларусь и подтверждает, что, на основании сведений, полученных при проведении инспектирования Минского филиала РУП «Белтаможсервис, проведенного ГУ «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств», 29 марта 2021 года, деятельность по хранению и складированию грузов (лекарственных средств) соответствует Правилам надлежащей дистрибьютерской практики в рамках Евразийского экономического союза, – обращается внимание в опубликованном в мессенджере сообщении.

Фото: Telegram-канал Минздрава
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