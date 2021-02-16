За прошлый год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,6%, а рентабельность продаж – 7,7%. Такие данные приводятся на официальном сайте Национального статистического комитета Беларуси.
Фото из архива
В комитете также рассказали, что дебиторская задолженность на 1 января 2021-го составила 50,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей (это 15,5% от общего объема дебиторской задолженности).
Что касается кредиторской задолженности, она на 1 января текущего года наблюдалась на уровне 61,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,4 млрд рублей (12,1% от общего объема данного типа задолженности).
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Белстат: за 2020-й рентабельность реализованной продукции составила 9,6%
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ