Белстат: за 2020-й рентабельность реализованной продукции составила 9,6%

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В комитете также рассказали, что дебиторская задолженность на 1 января 2021-го составила 50,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей (это 15,5% от общего объема дебиторской задолженности).Что касается кредиторской задолженности, она на 1 января текущего года наблюдалась на уровне 61,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,4 млрд рублей (12,1% от общего объема данного типа задолженности).