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  2. Белстат: среди белорусских городов только в Шклове и Ивацевичах мужчин больше, чем женщин

Белстат: среди белорусских городов только в Шклове и Ивацевичах мужчин больше, чем женщин

Только в двух городах Беларуси число мужчин больше, чем женщин. Такие данные приведены на сайте Белстата в статистическом обзоре к Всемирному дню мужчин, отмечаемого в первую субботу ноября, пишет БЕЛТА.


Согласно данным переписи 2019 года, в стране проживают 4351,4 тыс. мужчин, или 46,2% всего населения Беларуси. За прошедший год родились 45 186 мальчиков.

Каждый пятый мужчина является жителем Минска, три четверти числятся в городах и поселках городского типа, на села же приходится только 23,1%. В большинстве городов женщин проживает больше, чем мужчин. Исключениями являются только два белорусских города – Ивацевичи и Шклов. При этом на сами регионы приходится незначительный процент мужчин: в Брестской области проживают 625,6 тыс. (14,4%), в Могилевской - 476,9 тыс. (11%). В других областях количество мужчин варьируется в подобных пределах: в Гродненской - 475,7 тыс. (10,9%), Витебской – 521 тыс. (12%), Гомельской – 641,1 тыс. (14,7%). Побольше в столичном регионе – 687,8 тыс. (15,8%).

Средний возраст белоруса составляет 38 лет. Это значит, что 64,6% жителей мужского пола – граждане трудоспособного возраста. Однако в общей численности работающих в организациях Беларуси доля мужчин уступает женской - 44,9%. Самые мужские профессиональные сферы – строительство, транспорт, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

В Беларуси больше женатых мужчин. Их доля составила 57,7%. В прошлом году в брак вступили 62,7 тыс., в том числе впервые создали семьи 43,4 тыс. мужчин, повторно – 19,3 тыс. Женились белорусы в основном на женщин из родной страны. Некоторые вступали в брак с гражданками России (945), Украины (419), Литвы, Латвии, Израиля и Польши.

Постепенно увеличивается продолжительность жизни белорусских мужчин: если десять лет назад она составляла 64,4 года, то в 2015 году – уже 68,8, а в прошлом – 69,3. Но при этом забота о своем здоровье у данной категории населения все еще не на должном уровне. "Хорошим" и "удовлетворительным" его называют 93,3% мужчин, и только 21,2% занимаются физкультурой и спортом в свободное время, избыточный вес имеют 19,8%, а курят 42,3%.

Белорусы от 16 лет и старше любят отдыхать за просмотром ТВ, фильмов и прослушиванием музыки – 58,6%. Общение с друзьями и близкими интересует 44% мужчин. Популярен среди белорусов также серфинг в интернете, проведение времени за компьютером – 37,6% и сон – 32,3%. Еще по 31,7% выбирают прогулки на свежем воздухе и работу на даче, приусадебном участке, физический труд. Чтение, хобби, физкультура, посещение кино, театров и музеев – эти виды досуга типичны для небольшого процента мужчин.

Во время выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в начале текущего года оценили статисты и жизненные приоритеты мужчин старше 16 лет. В системе ценностей больше всего баллов из 10 возможных респонденты поставили здоровью 8,5, пониманию в семье – 8,1. Материальный достаток набрал 6,9 балла, жизнь без конфликтов – 6, любовь – 5,9, надежные друзья – 5,1. Еще меньше потребность белорусских мужчин в успешной карьере и учебе, хорошем образовании, возможности путешествовать и хорошо выглядеть.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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