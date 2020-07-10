Белстат отметил высокую эффективность сотрудничества с ЮНИСЕФ во время миссии Сарвара в Беларуси

Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева сегодня встретилась с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Рашедом Мустафой Сарваром по случаю окончания его миссии на данном посту. Об этом сообщается на официальном сайте Белстата.
Инна Медведева выразила признательность доктору Сарвару за значительный личный вклад в укрепление партнерских отношений между Белстатом и ЮНИСЕФ, поддержку развития национального статистического потенциала для мониторинга положения детей, женщин, лиц с ограниченными возможностями, достижения Целей устойчивого развития. В частности, благодаря реализации совместного с ЮНИСЕФ проекта международной технической помощи в Беларуси проведены комплексное обследование положения лиц с ограниченными возможностями, шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования положения детей и женщин, запущен универсальный веб-портал о детях, разработана национальная платформа представления отчетности по показателям ЦУР. Все это позволило собрать уникальные данные о различных аспектах жизни уязвимых групп населения, которые невозможно получить ни в рамках регулярных статистических наблюдений, ни из административных источников, и обеспечить доступ к информации широкому кругу национальных и международных пользователей.
В свою очередь Рашед Мустафа Сарвар отметил высокий профессионализм специалистов Белстата, их нацеленность на внедрение передовых международных практик, получение качественных данных и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с ЮНИСЕФ, направленного на обеспечение мониторинга положения детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями.
Инна Медведева пожелала доктору Сарвару успехов в реализации глобальных инициатив ЮНИСЕФ на новом посту и вручила Благодарность председателя Национального статистического комитета , а также памятный подарок, выпущенный к 100-летию со дня образования органов государственной статистики.
Фото: belstat.gov.by
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Белстат отметил высокую эффективность сотрудничества с ЮНИСЕФ во время миссии Сарвара в Беларуси
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