Бельский: степень разнузданного давления в альтернативных источниках информации поражает

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Согласно обнародованным недавно данным проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан уровень доверия Александру Лукашенко по прежнему высок и составляет 78,1 процента.– спросил ведущий.Доктор экономических наук отметил, что, хоть это и не совсем его профильная сфера, он, конечно, следит за тем, что происходит в информационном поле страны. И многие вещи, которые себе позволяют альтернативные источники информации, недопустимы.– резюмировал Валерий Бельский.