Степень разнузданного информационного давления, наблюдающегося сейчас в альтернативных источниках информации, поражает. На это в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ обратил внимание помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы, доктор экономических наук Валерий Бельский.
Фото: ОНТ
Согласно обнародованным недавно данным проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан уровень доверия Александру Лукашенко по прежнему высок и составляет 78,1 процента. «Почему Президент остается самым популярным политиком страны?» – спросил ведущий.
– Исходя из его личностных качеств, опыта. Президент зарекомендовал себя эффективным менеджером, как говорят сейчас. Наша экономика растет. Наши международные рейтинги повышаются. Причем по некоторым показателям в социальной сфере мы входим в тридцатку, десятку, пятерку лучших. С этим трудно поспорить. Альтернативная сторона может только что-то придумывать и даже открыто врать. Технологии информационного давления отработаны. Но только процент голосов может показать, какой уровень доверия Главе государства в эту электоральную кампанию.
Доктор экономических наук отметил, что, хоть это и не совсем его профильная сфера, он, конечно, следит за тем, что происходит в информационном поле страны. И многие вещи, которые себе позволяют альтернативные источники информации, недопустимы. «Меня поражает степень разнузданного информационного давления, неправды, натягивания фактов и обсасывания какой-то ситуации по несколько раз, вот с тем же Белгазпромбанком, например. Никакие аргументы на этих людей не действуют. Думаю: неужели та информация, которая была обнародована, не доходит до ума отдельных личностей? Или это деньги перевешивают?» – резюмировал Валерий Бельский.
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Бельский: степень разнузданного давления в альтернативных источниках информации поражает
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