«Белпочта» выплатит пенсии за 9 мая заранее

«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, информирует сайт почтового оператора.

В отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей выплаты будут производиться с 6 мая, в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях — с 7 мая, в Бресте — с 8 мая.

В День Победы будут функционировать только дежурные отделения почты.

О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154, который в понедельник — пятницу работает с 9.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 17.00.