"Белпочта" возобновляет прием отправлений в некоторые страны

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Так, отправления международной ускоренной почты EMS можно отправить в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию, письменную корреспонденцию и посылки — в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию.Также «Белпочта» предупреждает клиентов, что в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса возможны задержки доставки отправлений.