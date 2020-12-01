«Белпочта» возобновила услугу по примерке и частичной выдаче товаров

Теперь у клиентов снова появится возможность примерять заказанные в интернет-магазинах товары на дому, в офисе и в некоторых объектах «Белпочты». В случае если товар не подходит, можно будет оформить возврат.Такая функция предоставлена в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX.Помимо этого, с 1 декабря меняется режим работы «Окна выдачи участка центральной доставки производства «Минская почта». В будни оно будет работать с 8:30 до 19:30 с перерывом с 12:00 до 12:30, а в субботу – с 9:00 до 19:00 с перерывом с 12:30 до 13:00. Воскресенье – выходной.