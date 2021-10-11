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  2. "Белпочта" проведет акцию "Поздравим маму почтой"

"Белпочта" проведет акцию "Поздравим маму почтой"

"Белпочта" в некоторых отделениях почтовой связи проведет акцию "Поздравим маму почтой". Об этом сообщается на сайте предприятия. 

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– 11 октября жители страны смогут приобрести почтовые карточки, написать теплые строки своим любимым мамам и поздравить их с праздником. Сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят поздравление адресату. Красочная открытка со словами благодарности и будет приятным сюрпризом  мамам, бабушкам, сестрам, подругам, коллегам, – сказано в сообщении.

В Минске акция пройдет с 15:00 до 17:00 в Круглом зале Почтамта по адресу пр. Независимости, 10.
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