"Белпочта" подготовила к "Славянскому базару в Витебске" специальную акцию

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БЕЛТА

Все желающие смогут отправить почтовую карточку из самого сердца фестиваля. В период акции пересылка открыток, приобретенных в местах их проведения, будет бесплатной по всей территории страны.Акция пройдет 15 июля с 9:00 до 19:00 в отделениях почтовой связи Витебск-15 (пр.Московский, 10) и Витебск-26 (ул.Советская, 13).Также будет проходить специальное гашение 14 и 15 июля в отделении почтовой связи Витебск-15 (пр.Московский, 10): 14 июля – с 8:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00, а 15 июля – с 8:00 до 20:00. С 16 по 19 июля специальное гашение пройдет в торговом павильоне РУП "Белпочта" (остановка общественного транспорта "ул. Комсомольская").