"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий

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График досрочной выплаты пенсий по регионам опубликован на сайте "Белпочты". 7 ноября будут работать только дежурные отделения связи.О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре по номеру 154. Режим работы контакт-центра: понедельник – пятница – с 9:00 до 20:00, суббота, воскресенье – с 9:00 до 17:00. 7 ноября звонки принимаются с 9:00 до 17:00.