РУП "Белпочта" досрочно выплатит пенсии и пособия 5–9 ноября, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
График досрочной выплаты пенсий по регионам опубликован на сайте "Белпочты". 7 ноября будут работать только дежурные отделения связи.
О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре по номеру 154. Режим работы контакт-центра: понедельник – пятница – с 9:00 до 20:00, суббота, воскресенье – с 9:00 до 17:00. 7 ноября звонки принимаются с 9:00 до 17:00.
Опубликовано:
443
"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Владимир ШЛАПАК
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются