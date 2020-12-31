Стало известно, как будут работать отделения «Белпочты» в период новогодних праздников, сообщает БЕЛТА.
Городские и сельские отделения почтовой связи работают 31 декабря по обычному графику. 1, 2 и 3 января можно будет воспользоваться услугами только в дежурных отделениях.
В связи с праздниками с 31 декабря по 2 января изменяются условия приема внутренних отправлений EMS. В столичных отделениях 31 декабря такие отправления приниматься не будут. 1 и 2 января они принимаются только до городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Орша, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск.
Возможность приема внутренних отправлений EMS в эти дни можно уточнить в почтовых отделениях места отправки.
Фото: БЕЛТА
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«Белпочта» определила график работы на новогодние праздники
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