РУП «Белпочта» 15 мая в ряде отделений почтовой связи проведет акцию «День семьи». В рамках мероприятия любой желающий сможет приобрести открытку и бесплатно отправить ее в любую точку Беларуси – отличный повод порадовать родных и близких.
Как отметили в пресс-службе организации, цель акции – «привлечь внимание к институту семьи, укреплению связи между поколениями, повысить ценность вклада каждой семьи в стабильное развитие государства».
Полный список отделений, где можно будет присоединиться к акции, можно посмотреть на сайте «Белпочты». Обращаем ваше внимание: мероприятие будет ограничено по времени. Акция продлится 1–2 часа. В Минске отправить открытки бесплатно можно будет с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов на Главпочтамте по адресу пр. Независимости, 10.
Подобные акции «Белпочта» проводит часто, и их популярность среди жителей нашей страны растет.
– За 1-й квартал 2021 года белорусы отправили более 6,5 тысячи почтовых карточек в рамках подобных акций. В прошлом году такое количество карточек было отправлено за весь год, – поделилась статистикой с sb.by пресс-секретарь РУП «Белпочта» Екатерина Журавская.
Мероприятие «Белпочты» – это часть республиканской акции «Моя семья – моя страна», которая проводится в рамках Года народного единства и приурочена к празднованию Дня семьи 15 мая.
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«Белпочта» ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
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